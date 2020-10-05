Лукашенко планує "взятися" за вантажопотік з Литви та Латвії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав обмежити вантажоперевезення з території Латвії та Литви.

Джерело: пресслужба Лукашенка

Зокрема, він поцікавився ситуацією на кордонах з Литвою, Латвією, Польщею та Україною.

Пряма мова: "Особливо що стосується двох балтійських держав - Литви і Латвії. Як ви мені доповідаєте, майже 40% вантажівок, які везуть вантажі в Білорусь, в цьому році йдуть з Литви та Латвії. Це величезний обсяг. Якщо ми візьмемося за цей потік, то логістичні пункти Литви недоотримають десь чверть".

Деталі: Лукашенко додав, що Білорусь і Росія обговорюють переорієнтацію білоруських вантажів (нафтопродуктів, калійних добрив та інших товарів) з балтійського напрямку на порт Усть-Луга, тобто російський напрямок.

Пряма мова: "У нас створені потужні логістичні центри. Дуже багато послуг, в тому числі для наших суб'єктів господарювання і для суб'єктів країн ЄАЕС, виявляються в тій же Литві. Але, наскільки я поінформований, ці послуги ми можемо надати цим перевізникам в Білорусі. Як ви бачите вирішення цієї проблеми?"

Про це він запитав голову Державного митного комітету Юрія Сенько.

Сенько відповів, що "Білорусь готова багато робіт і функцій виконувати на території своєї країни. В тому числі і ті роботи, які виконувалися в Литві, Польщі".

Він заявив, що у Білорусі побудовані транспортно-логістичні центри, які можуть надавати різні послуги, пов'язані зі зберіганням, дробленням товарів, маркуванням, сортуванням.

Також Сенько сказав, що багато видів послуг коштуватимуть дешевше, ніж в країнах Європейського союзу.

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