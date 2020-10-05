Головнокомандувач ЗСУ заявив про 2 місяці "повної тиші" на Донбасі
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі триває уже 71-шу добу.
Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського
Дослівно: "Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак детально доповів про ситуацію на фронті та зауважив, що на Донбасі триває 71-ша доба повного та всеосяжного режиму припинення вогню, якого сторони в цілому дотримуються".
Деталі: У свою чергу голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін розповів, що ситуація з ліквідацією масштабних пожеж на Луганщині погіршувалася через несприятливі погодні умови, замінування територій та неможливість використання авіації через негоду. Водночас він наголосив, що рятувальники не допустили знищення вогнем складів боєприпасів.
Передісторія:
- Варто зазначити, що штаб ООС фактично щоденно звітує про обстріли бойовиками українських позицій біля Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Новоолександрівки, Водяного, Попасної, Новолуганського та інших населених пунктів.
- При цьому у зведеннях ООС зазвичай повідомляли про "неприцільні" обстріли ворога, але 29 вересня, коли повідомлялося про 5-разрове порушення бойовиками режиму тиші, таке формулювання було відсутнє.
- Водночас 6 вересня біля Новгородського двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої та отримали поранення різного ступеня важкості.
- 6 вересня збройні формування РФ порушили перемир'я й відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині, внаслідок обстрілу загинув військовий.
- Крім того, 8 вересня повідомлялося, що двоє українських бійців отримали травми, підірвавшись на протипіхотній міні ПМН-2 у Донецькій області.
- 15 вересня підірвався військовий поблизу Водяного під час проведення інженерних робіт. У нього поранення середнього ступеня важкості.
- Ймовірно на розтяжку натрапили ще двоє бійців біля Шумів. Усіх поранених доставили до лікувальних закладів, повідомлялося, що їхній стан – стабільний і задовільний.