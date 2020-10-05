Головнокомандувач ЗСУ заявив про 2 місяці "повної тиші" на Донбасі

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі триває уже 71-шу добу.

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського

Дослівно: "Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак детально доповів про ситуацію на фронті та зауважив, що на Донбасі триває 71-ша доба повного та всеосяжного режиму припинення вогню, якого сторони в цілому дотримуються".

Деталі: У свою чергу голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін розповів, що ситуація з ліквідацією масштабних пожеж на Луганщині погіршувалася через несприятливі погодні умови, замінування територій та неможливість використання авіації через негоду. Водночас він наголосив, що рятувальники не допустили знищення вогнем складів боєприпасів.

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