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Головнокомандувач ЗСУ заявив про 2 місяці "повної тиші" на Донбасі

Понеділок, 5 жовтня 2020, 14:32
Головнокомандувач ЗСУ заявив про 2 місяці повної тиші на Донбасі
Фото mil.gov.ua

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що режим повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі триває уже 71-шу добу.

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського

Дослівно: "Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак детально доповів про ситуацію на фронті та зауважив, що на Донбасі триває 71-ша доба повного та всеосяжного режиму припинення вогню, якого сторони в цілому дотримуються".

Деталі: У свою чергу голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін розповів, що ситуація з ліквідацією масштабних пожеж на Луганщині погіршувалася через несприятливі погодні умови, замінування територій та неможливість використання авіації через негоду. Водночас він  наголосив, що рятувальники не допустили знищення вогнем складів боєприпасів.

Передісторія:

  • Варто зазначити, що штаб ООС фактично щоденно звітує про обстріли бойовиками українських позицій біля Авдіївки, Пісків, Мар’їнки, Новоолександрівки, Водяного, Попасної, Новолуганського та інших населених пунктів.
  • При цьому у зведеннях ООС зазвичай повідомляли про "неприцільні" обстріли ворога, але 29 вересня, коли повідомлялося про 5-разрове порушення бойовиками режиму тиші, таке формулювання було відсутнє. 
  • Водночас 6 вересня біля Новгородського двоє військовослужбовців підірвалися на вибуховому пристрої та отримали поранення різного ступеня важкості.
  • 6 вересня збройні формування РФ порушили перемир'я й відкрили вогонь зі стрілецької зброї по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Причепилівки, що на Луганщині, внаслідок обстрілу загинув військовий.
  • Крім того, 8 вересня повідомлялося, що двоє українських бійців отримали травми, підірвавшись на протипіхотній міні ПМН-2 у Донецькій області.
  • 15 вересня підірвався військовий поблизу Водяного під час проведення інженерних робіт. У нього поранення середнього ступеня важкості.
  • Ймовірно на розтяжку натрапили ще двоє бійців біля Шумів. Усіх поранених доставили до лікувальних закладів, повідомлялося, що їхній стан – стабільний і задовільний.

Українська правда
Теми: ДонбасвійнаЗбройні силиОфіс президента
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