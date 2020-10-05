У МВС можуть залучити собак-нюхачів для виявлення хворих на COVID-19

Міністерство внутрішніх справ можливість впровадження превентивного проєкту з підготовки службових собак для виявлення осіб з ознаками COVID.

Джерело: пресцентр МВС

Деталі: Вперше цей превентивний інструмент боротьби з пандемією почали використовувати у Фінляндії наприкінці вересня.

Собаки-нюхачі, які зараз працюють в аеропорту Гельсінкі, спеціально навчені виявляти запах вірусу в зразках поту, зібраних на серветках пасажирів, що прибувають. Собаці потрібно лише 10 секунд для виявлення особи з ознаками COVID-19. Після цього пасажиру пропонується пройти безкоштовно тест на коронавірус у медичному центрі аеропорту.

Пізніше фінський досвід почали використовувати й інші групи дослідників, зокрема з Великої Британії та Франції, які теж тренують собак розпізнавати коронавірус. Тепер вебінар на цю тему відбувся в Консультативній місії ЄС в Україні.

Пряма мова керівника місії КМЄС Антті Хартікайнена: "COVID-19 є глобальним викликом, що вимагає нових та інноваційних підходів. Використання собак виявити COVID-19 - це справді новаторська ініціатива. EUAM має честь мати можливість сприяти передача знань в Україну. Це є частиною підтримки КМЄС для надання допомоги українцям. Ми сподіваємось розвинути цю ініціативу в найближчі місяці"

Пряма мова заступниці очільник МВС Тетяни Ковальчук "Для нас досвід ЄС у цій сфері є дуже важливим. Використання службових собак для різних цілей правоохоронної системи вже давно не новина. Кінологічні служби працюють і в Національній поліції, і в державній прикордонній службі, і в Національній гвардії…. досвід, яким з нами діляться європейські колеги, це додаткові можливості, які варто досліджувати і використовувати".

Додатково: За час пандемії, зі слів заступниці міністра, інфікувалося більше 6 тисяч працівників системи Міністерства внутрішніх справ, 16 з них померли.