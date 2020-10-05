Новини 5 жовтня: попередження від ЄС, цифровізація в Україні

У Європарламенті пригрозили скасуванням безвізу окремим українським олігархам і політикам, Зеленський заявив, що з 2021 року Україна увійде в режим paperless, — актуальні новини 5 жовтня.

Про попередження від ЄС

Депутати Європарламенту звернулися до глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з відкритим листом, в якому виступили з попередженням для політиків і олігархів, відповідальних за згортання реформ.

Лідери ЄС планують порушити питання верховенства права в Україні під час кількох зустрічей за участю Володимира Зеленського в Брюсселі.

Про цифровізацію в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки продуктам проєкту з цифровізації "Дія" у 2021 році Україна почне входити в режим paperless, коли всі послуги будуть цифровими, без паперів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив застосунок "Дія 2.0", завдяки якому податковий номер, довідка переселенця, місце реєстрації тощо можна буде пред'являти у цифровому форматі.

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