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Євродепутати просять керівництво ЄС дати позитивний сигнал на саміті з Зеленським

Понеділок, 5 жовтня 2020, 21:33

Депутати із групи друзів європейської України в Європейському парламенті звернулись до керівництва ЄС з проханням дати позитивний сигнал Україні на саміті, який пройде 6 жовтня в Брюсселі за участі президента Зеленського. 

Про це повідомляє "Європейська правда", у розпорядженні якої є лист за підписом 11 євродепутатів, серед них - Петрас Ауштревічюс, Анна Фотига, Радослав Сікорський та інші.

Лист напередодні саміту Україна-ЄС адресований главам Єврокомісії та Європейської Ради, главі дипломатії Євросоюзу та єврокомісару з питань сусідства і розширення ЄС.

Євродепутати у листі хвалять Україну за те, що попри складні виклики - пандемію, економічну кризу та війну - країна як і раніше прихильна до здійснення реформ відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС.  

"Оскільки наше партнерство з Україною має двосторонній характер, і рівною мірою від ЄС залежить пропозиція привабливих рамок для співпраці і збереження участі України в процесі реформ і на її шляху до ЄС, ми закликаємо вас передати позитивний сигнал уряду України і українському народу в спільній заяві майбутнього саміту Україна-ЄС", - сказано у тексті листа. 

Депутати, зокрема, пропонують підкреслити у спільній заяві важливість поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС, вивчення можливостей галузевої інтеграції, в тому числі в Енергетичний союз, Транспортне співтовариство і Єдиний цифровий ринок, а також залучення України в європейські зусилля з боротьби зі зміною клімату через Європейську зелену угоду. 

Вони також вбачають важливість у створенні більшої кількості майданчиків для посиленого політичного діалогу з Україною з метою її подальшої економічної інтеграції та гармонізації законодавства.

Євродепутати закликають сприяти розвитку контактів між людьми та посилити академічну та освітню співпрацю між ЄС та Україною, наприклад, шляхом створення в Україні Університету Східного партнерства.

Також вони хочуть посилення співпраці у сфері безпеки та оборони.

Нагадаємо, раніше в понеділок троє депутатів Європарламенту звернулися до глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії з відкритим листом, в якому  виступили з попередженням для політиків і олігархів, відповідальних за згортання реформ. Зокрема, вони пригрозили їм скасуванням безвізу. 

Примітно, що серед членів Європарламенту є євродепутатка, яка підписала обидва листи. Це литовка Раса Юкневічене.



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