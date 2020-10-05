США, Франція та Росія виступили зі спільною заявою щодо Нагірного Карабаху

Глави МЗС США, Франції та Росії виступили зі спільною заявою, в якій міститься заклик до негайного припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Джерело: заява, опублікована на сайті МЗС Франції

Деталі: Заяву підписали співголови Мінської групи ОБСЄ - Міністр у справах Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майкл Р. Помпео і глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Вони "найрішучішим чином засуджують безпрецедентну і небезпечну ескалацію насильства в зоні нагірно-карабахського конфлікту і за її межами".

Міністри зазначають, що нещодавні напади, метою яких імовірно були цивільні об'єкти, є загрозою для стабільності в регіоні.

Вони закликають сторони конфлікту до негайного і беззастережного встановлення режиму припинення вогню.

Дослівно: "Країни-співголови твердо налаштовані повною мірою здійснювати мандат, покладений на них ОБСЄ і міжнародним співтовариством, за підтримки країн-членів Мінської групи. Відповідно до цього мандатом вони продовжать послідовно нарощувати взаємодію зі сторонами, закликаючи їх без зволікання взяти на себе зобов'язання щодо відновлення процесу врегулювання на основі існуючих базових принципів і відповідних міжнародно-правових актів, які добре відомі обом сторонам".

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