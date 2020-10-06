Німецький парламент переходить на обов’язковий масковий режим

З 6 жовтня у Бундестазі запроваджують обов’язкове носіння масок через зростання випадків коронавірусу.

Джерело: DW

Деталі: Планується, що діятиме нове правило щонайменше до 17 січня. Порушників же будуть штрафувати сумою, яка може сягати кількох тисяч євро. Також тим, хто не хоче користуватись засобами захисту, можуть заборонити вхід до Бундестагу.

Відповідне розпорядження видав голова парламенту Вольфґанґ Шойбле.

Носити маски потрібно буде у всіх приміщеннях Бундестагу: від зали засідань до ліфтів. Зазначається, що маски можна зняти під час виступу за трибуною або ж якщо відстань між особами, що перебувають на робочих місцях, щонайменше півтора метра.

Водночас таке ж правило рекомендують запровадити й парламентським фракціям у своїх приміщеннях.

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