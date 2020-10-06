Пандемія: Україна на 13 місці у світі за числом нових хворих

За минулу добу у світі підтвердили більше 263 тисяч випадків коронавірусу. Україна опинилась на 13 місці серед країн світу за числом нових хворих.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Лідерами за числом виявлених за добу хворих залишаються Індія, США та Бразилія. Також значну кількість випадків виявили у Великій Британії, Аргентині, Росії та Колумбії.

Україна за числом нових хворих опинилась біля Іраку, Ірану, Мексики та Індонезії.

За минулу добу від ускладнень захворювання померли 4248 осіб.

Пандемія вже забрала життя 1 мільйона 45 тисяч осіб. За цей час захворіли 35,6 млн осіб. Водночас вилікувались 26,8 млн. Активними залишаються 7,7 млн випадків.

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