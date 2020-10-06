Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Коронавірус: в окупованому Криму новий антирекорд

Вівторок, 6 жовтня 2020, 13:16

В окупованому Росією Криму за минулу добу зареєстровано 107 випадків коронавірусної інфекції, що є новим рекордом на півострові.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на російського куратора в Криму Сергія Аксьонова

Пряма мова: "76 з них виявлені при зверненні за медичною допомогою, 17 - серед контактних у раніше зареєстрованих випадках, 14 - при скринінгу здорового населення".

Деталі: Всього на поточний період в Криму, за даними місцевої влади, зареєстровано 5170 випадків нової коронавірусної інфекції. 107 з них привезені з-за кордону, 128 - із сусідньої Росії, видужали за весь період - 3068 чоловік.

Напередодні повідомлялося про 105 випадків коронавірусу в Криму і 28 в Севастополі за добу.

Важливо: Дані російських властей Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.

Теми: КримкоронавірусепідеміяCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський звільнив Абромавичуса і призначив нового керівника "Укроборонпрому"

Аудит "Нафтогазу" показав порушення, через які бюджет недоотримав 75 мільярдів

Зеленський: Резиденція – просто готель, тому шукаємо нове місце

В Україні 90 смертей серед хворих COVID-19 за добу

Пандемія: Україна на 13 місці у світі за числом нових хворих

ВідеоПротестувальники захопили будівлю парламенту Киргизстану

Усі новини...
Крим
У Криму хочуть переписати підручники з історії: додати "українську окупацію" і "російську весну"
У Криму – рекордна кількість заражень коронавірусом
Окупанти в Севастополі арештували "Свідків Єгови" після масових обшуків
Останні новини
14:11
Зеленський вивів із наглядової ради "Укроборонпрому керівника "Укрпошти"
14:02
ФотоЗвільненому зі скандалом прокурору, що обіцяв усіх "#бати", дали високу посаду
13:55
Суд арештував експоліцейського, який влаштував смертельну ДТП у Броварах
13:46
фотоНімеччина відправила до Києва літак за 13 пораненими українськими військовими
13:44
Футболісти "Шахтаря" отримали результати тестів на COVID-19
13:37
Вся правда про підвищення імунітету проти COVID-19
13:36
Навальний розповів про візит Меркель: Добре, що був одягнений
13:24
Сологуб: Виглядає дико отримати догану за професійні комунікації
13:16
Коронавірус: в окупованому Криму новий антирекорд
13:10
Вручили Нобелівську премію з фізики-2020. Що важливого відкрили науковці
Усі новини...