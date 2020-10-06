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Коронавірус: в окупованому Криму новий антирекорд

Вівторок, 6 жовтня 2020, 13:16
Коронавірус: в окупованому Криму новий антирекорд

В окупованому Росією Криму за минулу добу зареєстровано 107 випадків коронавірусної інфекції, що є новим рекордом на півострові.

Джерело: "Крим.Реалії" з посиланням на російського куратора в Криму Сергія Аксьонова

Пряма мова: "76 з них виявлені при зверненні за медичною допомогою, 17 - серед контактних у раніше зареєстрованих випадках, 14 - при скринінгу здорового населення".

Деталі: Всього на поточний період в Криму, за даними місцевої влади, зареєстровано 5170 випадків нової коронавірусної інфекції. 107 з них привезені з-за кордону, 128 - із сусідньої Росії, видужали за весь період - 3068 чоловік.

Напередодні повідомлялося про 105 випадків коронавірусу в Криму і 28 в Севастополі за добу.

Важливо: Дані російських властей Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримкоронавірусепідеміяCovid-2019
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