Німеччина відправила до Києва літак за 13 пораненими українськими військовими

Німеччина 6 жовтня направила до Києва літак Бундесверу, щоб перевезти на лікування 13 українських військових, поранених на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні Військово-повітряних сил Німеччини.

"Спільно з медичною службою Бундесверу ми доставляємо поранених з України до Німеччини для подальшого лікування. Літак А310 вилетів з Кельна в сторону Києва. Ми очікуємо його повернення сьогодні ввечері з 13 пацієнтами на борту. З 2010 року ми підтримуємо гуманітарну допомогу для України", - йдеться в повідомленні в Twitter.

Zusammen mit @SanDstBw holen wir Verwundete aus der 🇺🇦 zur weiteren Behandlung nach 🇩🇪. Der #A310 der #Flugbereitschaft startete in Köln in Richtung Kiev. Wir erwarten ihn heute Abend zurück in🇩🇪 mit 13 Patienten an Bord. Seit 2010 unterstützen wir die humanitäre Hilfe für die🇺🇦. pic.twitter.com/HNLR9zxCKu