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Зеленський вивів із наглядової ради "Укроборонпрому" керівника "Укрпошти"

Вівторок, 6 жовтня 2020, 14:11

Президент Володимир Зеленський припинив повноваження члена Наглядової ради державного концерну "Укроборонпром" Ігоря Смілянського, який є гендиректором "Укрпошти".

Джерело: указ президента від 6 жовтня №424/2020

Деталі:  Голова держави вніс зміну у статтю 1 свого указу від 7 жовтня 2019 року "Про членів Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" і припинив повноваження Смілянського як члена Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром".

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Цьому передувало: Володимир Зеленський 6 жовтня звільнив Айвараса Абромавичуса з посади генерального директора "Укроборонпрому" і призначив виконувачем обов’язки гендиректора Ігоря Фоменка держконцерну.\

Айварас Абромавичус народився у Вільнюсі (Литва), проживав у Естонії, Швеції, США та Україні, був міністром економічного розвитку й торгівлі України у 2014-2016 роках та очолював "Укроборонпром" трохи більше року (з 1 вересня 2019 року). 

Ігор Фоменко працював у структурі "Укроборонпрому", був заступником гендиректора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки у "ВАТ НВК Київський завод автоматики".

Теми: УкроборонпромЗеленський


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