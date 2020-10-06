Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС виступив з заявою перед самітом в Брюсселі

Співголови Парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС Вадим Галайчук та Вітольд Ващиковський обговорили очікування та пріоритети саміту, який відбудеться 6 жовтня в Брюсселі.

Про це йдеться у комюніке співголів комітету, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема вони вважають, що саміт повинен принести важливі результати та міцно закріпити зусилля України щодо впровадження реформ на шляху до подальшої європейської інтеграції. "Україна повинна отримати належну підтримку та стимули для реалізації амбітного та надійного порядку денного реформ та його впровадження" - йдеться у заяві.

Співголови комітету також обмінялись думками щодо стану реформ та поточної законодавчої роботи Верховної Ради у сфері електронних комунікацій, енергетичних ринків, Європейського зеленого курсу, верховенства права та боротьби з корупцією.

Також сторони поговорили про майбутні місцеві вибори в Україні, оскільки, як зазначається у заяві, вони є важливим кроком в рамках триваючої в Україні реформи демократизації та децентралізації.

Як повідомлялося, у Брюсселі 6 жовтня відбудеться 22-й саміт Європейський Союз-Україна, який буде першим двостороннім самітом, проведеним фізично в Брюсселі з початку пандемії коронавірусу.

За даними "Європейської правди", лідери ЄС планують порушити питання верховенства права в Україні під час кількох зустрічей за участю Зеленського в Брюсселі. Зокрема, вони нагадають Зеленському про СБУ та судову реформу.