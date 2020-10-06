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Частину "тролеферми" проросійських провокаторів заблокували на Дніпропетровщині

Вівторок, 6 жовтня 2020, 14:58
Частину тролеферми проросійських провокаторів заблокували на Дніпропетровщині
СБУ

Служба безпеки України викрила на Дніпропетровщині регіональний осередок всеукраїнської мережі "тролів", що розповсюджували через соцмережі матеріали, які могли вплинути на виборчий процес та закликали до порушення територіальної цілісності нашої держави.

Джерело: СБУ

Деталі: Кіберфахівці та слідчі спецслужби задокументували мешканців Дніпра, Кривого Рогу та Павлограду, які є адміністраторами груп у соціальних мережах та розповсюджували в інтернеті антиукраїнські матеріали. За даними експертів, ця інформація містить заклики до зміни меж території або державного кордону України.

Протягом останнього місяця співробітники СБУ провели комплекс слідчих дій, за результатами яких заблокували протиправну діяльність кількох інтернет-провокаторів.

Дослівно СБУ: "Зловмисники активно вели листування з мешканцями Росії і так званого ОРДЛО, які ставили перед ними завдання із поширення фейкових матеріалів щодо майбутніх виборів в Україні та кандидатів до органів місцевого самоврядування. Вони також планували ескалацію соціальної напруженості у регіоні та провокацію масових порушень громадського порядку.

Кіберфахівці СБУ вже встановили особу одного з координаторів, який є уродженцем Дніпропетровської області та приєднався до сепаратистів "ДНР" у травні 2014 року.

За даними фахівців у сфері інформаційної безпеки, використання "тролів" мешканців населених пунктів, які підконтрольні українській владі, дає кураторам можливість адаптувати матеріал та коментарі під місцеву ситуацію".

Інші подробиці: Слідчі СБУ продовжують досудове розслідування за кримінальними провадженнями, розпочатими за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Інтернет-агітаторам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Теми: СБУпропагандаДніпропетровська область
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