Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Донеччині зареєстрували понад 100 кандидатів на мерів міст

Вівторок, 6 жовтня 2020, 15:07
На Донеччині зареєстрували понад 100 кандидатів на мерів міст
Фото hvylya.net

На Донеччині на посаду міських голів зареєстровано 113 кандидатів, із них 71 кандидат шляхом самовисування, решта – від організацій політичних партій. 

Джерело: Громадянська мережа "Опора" 

Дослівно: "Лідером із висування кандидатів від організацій парій є "Опозиційна платформа – За життя" – її кандидати зареєстровані у 14 містах Донеччини".

Деталі: Серед поданих кандидатів на посади міських голів чоловіки складають переважну більшість – 88 осіб, жінки – 25 осіб.

Зокрема, у Краматорську міська територіальна виборча комісія зареєструвала 11 кандидатів на посаду міського голови. Серед них тільки одна жінка-кандидатка. Також з цих 11 кандидатів чотири особи проживають в інших містах, а вказані місце роботи та посада цих кандидатів є ідентичними. 

У Слов’янську зареєстровано 6 кандидатів на посаду мера, у Костянтинівці – 15 кандидатів (з них 7 осіб є працівниками ТОВ "Гласкомерц"), у Лимані – 5, у Миколаївці – 4, у Маріуполі – 5, у Бахмуті – 9, у Святогірську – 7 кандидатів.

Що було раніше: Ексмер Слов’янська Неля Штепа, обвинувачена у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, офіційно зареєструвалась кандидатом у міські голови.

Передісторія:

  • Місцеві вибори заплановані на 25 жовтня.  

Теми: виборимісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
вибори
Потенційний кандидат у президенти США применшив значення війни в Україні
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Останні новини
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
Усі новини...
Реклама: