Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Кулеба: безвізу ніщо не загрожує, а позиції ЄС і Києва щодо антикорупції тотожні

Вівторок, 6 жовтня 2020, 15:30

Глава МЗС Дмитро Кулеба стверджує, що у ЄС і України немає суперечки щодо антикорупційних інститутів і безвізовому режиму ніщо не загрожує.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC Україна, передає "Європейська правда".

"Немає суперечки довкола антикорупційних органів, ніщо не загрожує безвізовому режиму. Є абсолютно чітка позиція президента, України як держави, що ми зацікавлені в існуванні сильних, незалежних, антикорупційних органів в Україні" - сказав Кулеба.

В той же час, він відзначив, що протягом усього часу з моменту їх існування не було жодного року, щоб життя цих органів було легке та спокійне.

"Позиції України та Європейського Союзу абсолютно тотожні в питаннях анти корупції" - запевнив міністр.

Як повідомлялося, Євросоюз поки що не вважає за потрібне звинувачувати українське керівництво у "регресі" в питанні боротьби з корупцією.

Раніше від частини євродепутатів лунали заяви про те, що ЄС може частково призупинити безвізовий режим, однак підставою для цього має бути регрес у виконанні антикорупційних вимог.

Теми: безвізМЗСєвроінтеграція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФотоЗвільненому зі скандалом прокурору, що обіцяв усіх "#бати", дали високу посаду

Зеленський звільнив Абромавичуса і призначив нового керівника "Укроборонпрому"

Аудит "Нафтогазу" показав порушення, через які бюджет недоотримав 75 мільярдів

Зеленський: Резиденція – просто готель, тому шукаємо нове місце

В Україні 90 смертей серед хворих COVID-19 за добу

Пандемія: Україна на 13 місці у світі за числом нових хворих

Усі новини...
безвіз
У Європарламенті пригрозили скасуванням безвізу окремим українським олігархам і політикам
Головний дипломат ЄС нагадав, що незалежність антикорупційних органів є умовою безвізу
В МЗС не бачать підстав для призупинення Євросоюзом безвізу для України
Останні новини
16:15
Маск відправив на орбіту чергову партію з 60 інтернет-супутників Starlink
16:14
Єрмак провів таємну зустріч з держсекретарем Ватикану
16:11
Вірменія заявляє про масштабний наступ Азербайджану на півдні Карабаху
16:02
Голова МЗС: Коли дружина захотіла піти у місцеву політику, я перехрестив її
15:49
МЗС України не планує розривати дипломатичні відносини з Білоруссю
15:48
Де дізнатися, що купує ваша школа чи садок: онлайн-мапа закупівель
15:47
Зеленський про Коломойського: Я не знаю, за які кошти, що і де купувала ця людина
15:42
Передвиборчі перегони в США: Байден відчутно збільшив відрив від Трампа
15:30
Кулеба: безвізу ніщо не загрожує, а позиції ЄС і Києва щодо антикорупції тотожні
15:19
фотоУ Києві знайшли конвертцентр, який прикривався "інвалідністю": вилучили 36 млн готівки
Усі новини...