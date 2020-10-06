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Кулеба: безвізу ніщо не загрожує, а позиції ЄС і Києва щодо антикорупції тотожні

Вівторок, 6 жовтня 2020, 15:30

Глава МЗС Дмитро Кулеба стверджує, що у ЄС і України немає суперечки щодо антикорупційних інститутів і безвізовому режиму ніщо не загрожує.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC Україна, передає "Європейська правда".

"Немає суперечки довкола антикорупційних органів, ніщо не загрожує безвізовому режиму. Є абсолютно чітка позиція президента, України як держави, що ми зацікавлені в існуванні сильних, незалежних, антикорупційних органів в Україні" - сказав Кулеба.

В той же час, він відзначив, що протягом усього часу з моменту їх існування не було жодного року, щоб життя цих органів було легке та спокійне.

"Позиції України та Європейського Союзу абсолютно тотожні в питаннях анти корупції" - запевнив міністр.

Як повідомлялося, Євросоюз поки що не вважає за потрібне звинувачувати українське керівництво у "регресі" в питанні боротьби з корупцією.

Раніше від частини євродепутатів лунали заяви про те, що ЄС може частково призупинити безвізовий режим, однак підставою для цього має бути регрес у виконанні антикорупційних вимог.

Теми: безвізМЗСєвроінтеграція
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