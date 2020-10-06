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МЗС України не планує розривати дипломатичні відносини з Білоруссю

Вівторок, 6 жовтня 2020, 15:49
МЗС України не планує розривати дипломатичні відносини з Білоруссю
Радіо Свобода

Глава МЗС Дмитро Кулеба не вважає доцільним розривати дипломатичні стосунки з Білоруссю чи понижувати дипломатичну присутність.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю BBC Україна

Пряма мова: "Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для пониження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією, але я бачу підстави, і ви знаєте, що це офіційна позиція України, згорнути офіційні контакти, залишивши вікно комунікації у МЗС".

Деталі: Стосовно економічної взаємодії, міністр запевнив, що Україна не планує атакувати і робити Білорусі ще гірше. Водночас Україна налаштована приєднатися до санкцій ЄС, тому що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом.

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Передісторія:

  • Після президентських виборів у Білорусі з 9 серпня проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який керує країною вже 26 років. З одного боку він "визнав, що засидівся" на цій посаді. З іншого – заявив, що владу не віддасть
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Шістьох із семи членів президіїї цієї ради Лукашенко вже або кинув за грати або видворив із країни.
  • 23 вересня Лукашенко таємно інаугурувався. 
  • Україна, багато європейських країнСША та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьМЗСсанкції
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