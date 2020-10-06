МЗС України не планує розривати дипломатичні відносини з Білоруссю

Глава МЗС Дмитро Кулеба не вважає доцільним розривати дипломатичні стосунки з Білоруссю чи понижувати дипломатичну присутність.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю BBC Україна

Пряма мова: "Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для пониження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією, але я бачу підстави, і ви знаєте, що це офіційна позиція України, згорнути офіційні контакти, залишивши вікно комунікації у МЗС".

Деталі: Стосовно економічної взаємодії, міністр запевнив, що Україна не планує атакувати і робити Білорусі ще гірше. Водночас Україна налаштована приєднатися до санкцій ЄС, тому що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом.

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