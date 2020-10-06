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У Литві пояснили, чому дали гроші для купівлі безпілотників режимом Лукашенка

Вівторок, 6 жовтня 2020, 18:04

У поліції Литви стверджують, що не займалися безпосереднім придбанням безпілотників для Білорусі, а лише здійснили переказ коштів Єврокомісії, і це відбулося до президентських виборів.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це заявив головний комісар поліції Ренатас Пожела. 

За його словами, придбання обладнання за європейські кошти здійснила вже білоруська сторона. 

У рамках спільного проєкту "Нові розслідувальні технології для дослідження місця подій та громадської безпеки" з бюджетом близько 850 тис. євро 52% коштів передбачалися для Білорусі, 48% - для Литви. Отримавши кошти від ЄС, поліція Литви, за своїми контрактними зобов’язаннями, перерахувала білоруській стороні передбачену суму. 

"Роль литовської поліції на цьому етапі завершилася. Далі, за нашими даними, білоруська сторона придбала за отримані гроші 15 дронів… Поліція не здійснювала ніяких закупівель, лише виконала свої контрактні зобов’язання, і це відбулося до виборів у Білорусі - 9 серпня", - сказав він. 

Пожела додав, що закупівлі, здійснені білоруськими органами, мали контролюватися європейськими інституціями. Окрім дронів, за його словами, закупили також ноутбуки.

Ренатас Пожела додав, що Литва має ще два схожих проєкти з Білоруссю, також під егідою Єврокомісії, і з огляду на останні події в країні їхнє продовження під питанням.  

Заступник міністра закордонних справ Литви Таутвидас Тамулевічюс сказав журналістам, що  МВС Литви призупинило усі виплати для білоруської сторони одразу ж після президентських виборів.

За його словами, Литва має загалом 80 схожих проєктів з Білоруссю або окремими відомствами, установами та організаціями, серед яких багато - на муніципальному рівні. 

Перед цим брюссельське видання Euobserver оприлюднило інформацію, що литовська поліція передала безпілотники Білоруському державному комітету судової експертизи 16 вересня - в розпал протестних акцій.

Активісти опозиції висловили побоювання, що безпілотники можуть бути використані проти них, наприклад, для ідентифікації окремих протестувальників, що призведе до арештів.

Теми: БілорусьЛитва
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