Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

В Україні дощитиме, але до +24°

Середа, 7 жовтня 2020, 13:00

У найближчі дні в Україні буде відносно тепло, але в більшості областей пройдуть дощі різної інтенсивності.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 8 жовтня у західних, більшості північних, центральних та Одеській областях невеликі, місцями помірні дощі, подекуди грози, вдень на Прикарпатті, у Хмельницькій, Житомирській і Вінницькій областях значні дощі.

У західній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний (на заході - північно-західний), 7-12 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, в східних областях 5-10°; вдень 16-21°, на півдні та сході до 24°, в західних областях 13-18°.

У Києві в четвер - невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 18-20°.

9 жовтня в більшості західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний (на заході - північно-західний), 5-10 м / с, вдень на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-14°, на узбережжі морів до 18°; вдень 16-21°, у південній та східній частинах до 24°, в західних областях 13-18°.

У столиці в п'ятницю - знову невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13 °, вдень 18-20 °.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Польща оштрафувала "Газпром" на 6 мільярдів євро у справі про "Північний потік-2"

СБУ викрила масштабний конвертцентр з обігом 15 млрд: причетне екскерівництво ДПС

У хворого на COVID-19 Порошенка погіршився стан

Нові "рекорди" COVID в Україні: 4 753 осіб захворіли, 2 569 осіб одужали

За три дні кількість випадків коронавірусу зросла на 1 мільйон

Нагірний Карабах: Вірменія заявила, що готова "до поступок"

Усі новини...
погода
У середу більшість областей України накриють дощі
Синоптики попередили про сильний вітер
Синоптики обіцяють погоду з контрастами: дощі, сонце і вітер
Останні новини
13:01
Назвали лауреатів Нобелівської премії з хімії-2020. Що вони відкрили
13:01
інфографіка В Росії зросла кількість охочих закрити кордон з Україною
13:00
В Україні дощитиме, але до +24°
12:54
У вересні міжнародні резерви України зменшились на 8,7% – НБУ
12:43
Комітет підтримує створення ТСК щодо "вагнерівців"
12:34
відеоГончарук більше не хоче Авакова у своєму уряді, якби той у нього був
12:22
Голова Ощадбанку Пишний захворів на COVID-19
12:17
інфографіка Ставлення українців до Росії погіршилося – опитування
12:17
Шевченко включив Шовковського в заявку на матч зі збірною Франції
12:12
У Києві захворіли на COVID ще 383 людини, 6 хворих померли
Усі новини...