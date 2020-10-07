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В Україні дощитиме, але до +24°

Середа, 7 жовтня 2020, 13:00

У найближчі дні в Україні буде відносно тепло, але в більшості областей пройдуть дощі різної інтенсивності.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 8 жовтня у західних, більшості північних, центральних та Одеській областях невеликі, місцями помірні дощі, подекуди грози, вдень на Прикарпатті, у Хмельницькій, Житомирській і Вінницькій областях значні дощі.

У західній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний (на заході - північно-західний), 7-12 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, в східних областях 5-10°; вдень 16-21°, на півдні та сході до 24°, в західних областях 13-18°.

У Києві в четвер - невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 18-20°.

9 жовтня в більшості західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер південно-східний (на заході - північно-західний), 5-10 м / с, вдень на сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-14°, на узбережжі морів до 18°; вдень 16-21°, у південній та східній частинах до 24°, в західних областях 13-18°.

У столиці в п'ятницю - знову невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13 °, вдень 18-20 °.

Теми: погода
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