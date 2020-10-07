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"Dragon" в Одеському порту: британський есмінець прибув для тренувань

Середа, 7 жовтня 2020, 15:10

До Одеського морського порту прибув есмінець Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії "Dragon", який візьме участь у тренуваннях на борту і тренуваннях у морі типу "PASSEX".

Джерело: Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook

Деталі: "Дружній візит" британського есмінця до Одеського морпорту триватиме зі 7 до 12 жовтня. 

У плані візиту – проведення протокольної зустрічі між делегаціями Військово-морських сил двох країн, спільні корабельні тренування на бору британського есмінця, а також проведення спільного тренування в морі типу "PASSEX".

Довідка: Есмінець Королівських ВМС Великої Британії "Dragon" (D35) увійшов до складу флоту на початку 2012 року. На кожній стороні його корпусу присутнє зображення валлійського дракона Y Ddraig Goch – національного символу Уельсу. Це єдиний корабель королівського флоту, який був прикрашений таким чином.

 
ВМС ЗСУ
 
 
 
 
 
 
 

Цьому передувало: Наприкінці вересня поблизу села Львове на Херсонщині, в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля – 2020" та їхньої україно-британської складової "Спільні зусилля", відбулося тренування десантників України та Великої Британії з "форсуванням Дніпра" і "розвідки ворожих позицій, сил та засобів ураження" водолазами-розвідниками.

Теми: арміяЧорне мореОдесаЗбройні силиВелика Британія


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