Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Dragon" в Одеському порту: британський есмінець прибув для тренувань

Середа, 7 жовтня 2020, 15:10
Dragon в Одеському порту: британський есмінець прибув для тренувань

До Одеського морського порту прибув есмінець Королівських Військово-Морських Сил Великої Британії "Dragon", який візьме участь у тренуваннях на борту і тренуваннях у морі типу "PASSEX".

Джерело: Військово-морські сили Збройних сил України у Facebook

Деталі: "Дружній візит" британського есмінця до Одеського морпорту триватиме зі 7 до 12 жовтня. 

У плані візиту – проведення протокольної зустрічі між делегаціями Військово-морських сил двох країн, спільні корабельні тренування на бору британського есмінця, а також проведення спільного тренування в морі типу "PASSEX".

Довідка: Есмінець Королівських ВМС Великої Британії "Dragon" (D35) увійшов до складу флоту на початку 2012 року. На кожній стороні його корпусу присутнє зображення валлійського дракона Y Ddraig Goch – національного символу Уельсу. Це єдиний корабель королівського флоту, який був прикрашений таким чином.

 
ВМС ЗСУ
 
 
 
 
 
 
 

Цьому передувало: Наприкінці вересня поблизу села Львове на Херсонщині, в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об’єднані зусилля – 2020" та їхньої україно-британської складової "Спільні зусилля", відбулося тренування десантників України та Великої Британії з "форсуванням Дніпра" і "розвідки ворожих позицій, сил та засобів ураження" водолазами-розвідниками.

Теми: арміяЧорне мореОдесаЗбройні силиВелика Британія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
армія
Офіцер побив солдата на Львівщині - ДБР
Резніков розповів, якою має бути українська армія майбутнього
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Останні новини
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
Усі новини...
Реклама: