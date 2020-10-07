Бойовики обстріляли позиції ЗСУ поблизу Водяного
Середа, 7 жовтня 2020, 18:43
7 жовтня у межах відповідальності українських бригад зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник відкрив вогонь поблизу Водяного, застосувавши стрілецьку зброю.
У штабі не зазначають, що обстріл був "неприцільним", але запевняють, що він "не становив загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців", тому вогонь захисники у відповідь вони не відкривали.
Протягом дня саперами ДСНС розміновано майже 8 гектарів території та передано на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.
Українська правда