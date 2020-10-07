Обвинувачений у вбивстві Флойда експоліцейський вийшов під заставу в $1 млн

Експоліцейський Дерек Шовін, який звинувачується у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, вийшов на свободу із зобов'язанням з'явитися в суд у березні 2021 року.

Джерело: NBC

Джерело: Це саме Шовін здавлював коліном шию Флойда. Його випустили під заставу в $1 млн.

Підозрюваний зобов'язаний з'явитися на розгляд справи в суд в березні наступного року.

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Передісторія: