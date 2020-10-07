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Обвинувачений у вбивстві Флойда експоліцейський вийшов під заставу в $1 млн

Середа, 7 жовтня 2020, 23:55
Обвинувачений у вбивстві Флойда експоліцейський вийшов під заставу в $1 млн

Експоліцейський Дерек Шовін, який звинувачується у вбивстві афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, вийшов на свободу із зобов'язанням з'явитися в суд у березні 2021 року.

Джерело: NBC

Джерело: Це саме Шовін здавлював коліном шию Флойда. Його випустили під заставу в $1 млн.

Підозрюваний зобов'язаний з'явитися на розгляд справи в суд в березні наступного року.

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Передісторія

  • Після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцейським почалися протести.
  • Чоловік помер після того, як поліцейський притиснув його шию коліном. Флойд кричав, що не може дихати. Це сталося у Міннеаполісі 25 травня. Після інциденту люди спалили поліцейську дільницю, місцева влада запровадила режим надзвичайної ситуації
  • Протести охопили всю країну та стали причиною руху Black Lives Matter. 
  • Трьом вже колишнім офіцерам поліції Міннеаполіса висунули звинувачення у справі про вбивство 46-річного Флойда.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАполіція
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