ВРП розгляне питання призначення судді, який переслідував Автомайдан

Вища рада правосуддя має розглянути питання щодо внесення президентові подання про призначення суддів на посади до місцевих судів, серед яких і Віктор Кицюк, якого підозрювали у переслідуванні учасників "Автомайдану".

Джерело: порядок денний засідання Вищої ради правосуддя на 15 жовтня

Деталі: Серед 10 суддів, яких пропонується призначити в різні суди, є й Віктор Петрович Кицюк, якого можуть знову призначити суддею Печерського районного суду міста Києва.

Це один із трьох суддів, на затримання і арешт яких давав згоду парламент 5 років тому.

Передісторія: