ВРП розгляне питання призначення судді, який переслідував Автомайдан
Четвер, 8 жовтня 2020, 08:53
Вища рада правосуддя має розглянути питання щодо внесення президентові подання про призначення суддів на посади до місцевих судів, серед яких і Віктор Кицюк, якого підозрювали у переслідуванні учасників "Автомайдану".
Джерело: порядок денний засідання Вищої ради правосуддя на 15 жовтня
Деталі: Серед 10 суддів, яких пропонується призначити в різні суди, є й Віктор Петрович Кицюк, якого можуть знову призначити суддею Печерського районного суду міста Києва.
Це один із трьох суддів, на затримання і арешт яких давав згоду парламент 5 років тому.
Передісторія:
- 4 березня 2015 року Верховна Рада дала згоду на затримання й арешт трьох суддів Печерського районного суду Києва: Сергія Вовка, Віктора Кицюка й Оксани Царевич. Царевич і Кицюк підозрюють у винесенні завідомо неправосудних постанов у справах про адміністративне правопорушення щодо активістів Автомайдану й в інших справах.
- 11 березня Вінницький міський суд обрав запобіжним заходом для судді Печерського райсуду Києва Оксани Царевич особисті зобов'язання строком на 2 місяці. Таке саме рішення суд виніс і щодо Кицюка 13 березня. Однак у травні 2015 року суд відмовився продовжити запобіжний захід у вигляді носіння електронного браслету Кицюку.
- 17 вересня 2015 року тодішній голова Верховної Ради Володимир Гройсман за рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів зареєстрував постанову про призначення безстроково суддів, серед яких є Віктор Кицюк, якому оголошено підозру.
- 5 вересня 2017 року Вища рада правосуддя відмовилася вносити подання президентові Петру Порошенкові про призначення кількох суддів, зокрема Віктора Кицюка на посаду судді Печерського райсуду Києва.