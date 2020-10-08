Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

У Британії не знайшли доказів, що Росія або Cambridge Analytica вплинули на Brexit

Четвер, 8 жовтня 2020, 09:56
Фото з Twitter ЄП

Офіс комісара з інформації Великої Британії (ICO) не виявив доказів того, що компанія цифрового маркетингу Cambridge Analytica і її афілійована компанія SCL використовували дані для здійснення впливу на референдум по Brexit в 2016 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Комісар з інформації Елізабет Денхема в листі до депутата від консерваторів Джуліана Найта, який очолює спеціальний комітет із цифрових технологій, культури, ЗМІ і спорту, написала, що вона "не знайшла ніяких додаткових доказів, які б змінили її думку про те, що SCL/CA не причетні до кампанії по референдуму в Великобританії".

Денхем також повідомила, що не знайшла доказів участі Росії в референдумі.

Після референдуму Британії про членство в ЄС в червні 2016 року з'явилися звинувачення в тому, що Cambridge Analytica вплинула на голосування шляхом неналежного використання даних, а потім пішли заяви колишнього співробітника про те, що компанія дійсно працювала на групи, що виступають за Brexit, такі як Партія незалежності Великобританії і Leave.EU.

Але в своєму листі Денхем написала, що "крім деяких первинних запитів, зроблених SCL/CA щодо даних UKIP на ранніх етапах процесу референдуму", вона не знайшла додаткових доказів втручання.

Висновки комісара були опубліковані у вівторок в заключному звіті ICO з цього питання після її появи перед парламентським комітетом, де вона розповіла про розслідування.

"Масштаб проведеного мною розслідування був безпрецедентним для органу із захисту даних", - написала Денхем в своєму листі Найту.

Нагадаємо, Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів (FTC) оштрафувала компанію Facebook на 5 млрд доларів за порушення конфіденційності.

Причина — події 2018 року, коли стало відомо, що компанія Cambridge Analytica отримала доступ до особистих даних 87 млн користувачів соцмережі без їхнього відома.

Теми: Велика БританіяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Суцільні антирекорди: хворих на COVID за добу в Україні - уже понад 5 тисяч

У світі фіксують найбільшу кількість випадків COVID-19 за добу з початку пандемії

ВАКС пов’язує вибух в дворі суду зі справою Мартиненка

Новини 7 жовтня: розшифровка "чорних скриньок" Ан-26, "плівки Тищенка"

Британія та Україна домовилися про спільне виробництво ракетних катерів для ЗСУ

Посольство Азербайджану обурилося закликом Киви "допомагати вірменським братам у Христі"

Усі новини...
Велика Британія
Британія працюватиме над санкціями проти РФ за отруєння Навального - МЗС
Британія та Україна домовилися про спільне виробництво ракетних катерів для ЗСУ
Стало відомо, про що Зеленські розмовляли з королівською родиною в Букінгемському палаці
Останні новини
10:43
У Франції рекордний показник випадків коронавірусу: майже 19 тисяч за добу
10:20
Шевченко прокоментував історію із доганами Рожковій та Сологубу
09:56
У Британії не знайшли доказів, що Росія або Cambridge Analytica вплинули на Brexit
09:52
фото Рятувальники загасили всі пожежі на Луганщині
09:52
НБУ запровадить нові вимоги до банків
09:50
Європарламент затвердив нові призначення в Єврокомісії
09:30
Наступник Патона: обрали голову НАН України
09:11
До кінця року ціни на хліб зростуть на 15% – асоціація
09:00
Суцільні антирекорди: хворих на COVID за добу в Україні - уже понад 5 тисяч
08:53
ВРП розгляне питання призначення судді, який переслідував Автомайдан
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!