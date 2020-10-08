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У Британії не знайшли доказів, що Росія або Cambridge Analytica вплинули на Brexit

Четвер, 8 жовтня 2020, 09:56
У Британії не знайшли доказів, що Росія або Cambridge Analytica вплинули на Brexit
Фото з Twitter ЄП

Офіс комісара з інформації Великої Британії (ICO) не виявив доказів того, що компанія цифрового маркетингу Cambridge Analytica і її афілійована компанія SCL використовували дані для здійснення впливу на референдум по Brexit в 2016 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Комісар з інформації Елізабет Денхема в листі до депутата від консерваторів Джуліана Найта, який очолює спеціальний комітет із цифрових технологій, культури, ЗМІ і спорту, написала, що вона "не знайшла ніяких додаткових доказів, які б змінили її думку про те, що SCL/CA не причетні до кампанії по референдуму в Великобританії".

Денхем також повідомила, що не знайшла доказів участі Росії в референдумі.

Після референдуму Британії про членство в ЄС в червні 2016 року з'явилися звинувачення в тому, що Cambridge Analytica вплинула на голосування шляхом неналежного використання даних, а потім пішли заяви колишнього співробітника про те, що компанія дійсно працювала на групи, що виступають за Brexit, такі як Партія незалежності Великобританії і Leave.EU.

Але в своєму листі Денхем написала, що "крім деяких первинних запитів, зроблених SCL/CA щодо даних UKIP на ранніх етапах процесу референдуму", вона не знайшла додаткових доказів втручання.

Висновки комісара були опубліковані у вівторок в заключному звіті ICO з цього питання після її появи перед парламентським комітетом, де вона розповіла про розслідування.

"Масштаб проведеного мною розслідування був безпрецедентним для органу із захисту даних", - написала Денхем в своєму листі Найту.

Нагадаємо, Федеральна торгова комісія Сполучених Штатів (FTC) оштрафувала компанію Facebook на 5 млрд доларів за порушення конфіденційності.

Причина — події 2018 року, коли стало відомо, що компанія Cambridge Analytica отримала доступ до особистих даних 87 млн користувачів соцмережі без їхнього відома.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяРосія
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