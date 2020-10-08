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Більшість українців не знають, за якою системою пройдуть вибори, третина – не знає коли

Четвер, 8 жовтня 2020, 13:10

55% українців не знають за якою системою пройдуть місцеві вибори, а 26% - не знають, коли вони відбудуться.  

Джерело: результати опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 4-7 жовтня 

Дослівно: "58% опитаних знають, що вибори відбудуться 25 жовтня, ще 14% відповіли, що вони пройдуть цього місяця, 2% назвали інший місяць і число. Водночас, 26% взагалі не знають, або ж вагались із відповіддю. У середині вересня лише третина знали точну дату місцевих виборів.

20% зазначили, що знають за якою системою пройдуть місцеві вибори (у вересні таких було 13%). 26% визнали свою часткову обізнаність стосовно цього питання. Водночас, більше половини (55%) нічого по це невідомо".

Деталі: При цьому відзначається, що результати опитування зафіксували зростання обізнаності громадян щодо місцевих виборів.

 

Дослідження проводилося 4-7 жовтня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності не більше 1,4%.

Українська правда
Теми: опитуваннярейтинг


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