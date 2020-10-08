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Суд посадив на 5,5 років шпигуна з ОРЛО

Четвер, 8 жовтня 2020, 14:06
Суд посадив на 5,5 років шпигуна з ОРЛО

За матеріалами Служби безпеки України засуджено учасника терористичної організації "ЛНР", якого правоохоронці затримали у серпні 2020 року під час спроби перетину лінії розмежування у розвідувальних цілях.

Джерело: сайт СБУ

Деталі: З початком російської агресії в червні 2014 року мешканець Луганська приєднався до лав незаконних збройних формувань та був зарахований до терористичного батальйону "Зоря" на посаду розвідника. Там він здійснював збір розвідданих на спостережних постах бойовиків.

 

Пізніше чоловік перевівся до Первомайська у "15 батальйон тероборони 2 армійського корпусу народної міліції ЛНР". Слідство встановило, що найманець чинив збройний спротив силам АТО/ООС поблизу лінії розмежування, брав участь у боях під Золотим.

Рубіжанський міський суд визнав бойовика винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Злочинця засуджено до 5,5 років позбавлення волі.

Сторона захисту має право на оскарження вироку в апеляційному порядку протягом місяця з дня його проголошення.

 

Українська правда

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Теми: ОРДЛОсудв'язницяшпигунство
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