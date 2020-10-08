Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Університет Шевченка переходить в онлайн через поширення COVID-19

Четвер, 8 жовтня 2020, 15:39

Київський національний університет імені Тараса Шевченка переходить на дистанційне навчання для запобігання поширенню коронавірусу.

Джерело: розпорядження ректора університету Леоніда Губерського, студпарламент КНУ

Деталі: У зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію, з метою запобігання захворюванням у колективі ректор зобов’язав деканів факультетів, директорів інститутів, коледжів, ліцею впродовж 8-23 жовтня перевести навчання з аудиторних форм на дистанційне.

Губерський також доручив здійснювати постійний моніторинг за дотриманням вимог якості вищої освіти, організувати щоденний моніторинг прибуття та наявності іноземних студентів, аспірантів, викладачів і науковців, посилити постійний медичний нагляд за станом здоров’я співробітників університету та осіб, що навчаються.

Посилять пропускний режим у гуртожитках університету.

Часові терміни дистанційного режиму не вказуються, однак студентам філософського факультету, наприклад, повідомили, що дистанційне навчання триватиме мінімум місяць.

Що передувало: 5 жовтня стало відомо про смерть від ускладнень, викликаних коронавірусом, академіка Національної академії педагогічних наук України, члена президії академії, декана географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора Богдана Олійника

Українська правда
Теми: карантиносвітаКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновленоСуд у справі Шеремета замінив одного з трьох присяжних

На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових

Україна і Британія підписали стратегічну угоду, яка замінить асоціацію

Вручили Нобелівську премію з літератури-2020. Кому і за що

інфографіка Вибори-2020: Майже у всіх лідерів зростає рейтинг

У Киргизстані зникли президент і прем'єр – ЗМІ

Усі новини...
карантин
МАУ забороняє респіратори на рейсах, носити маску - обов'язково
Через концерт Білик у Харкові поліція також відкрила кримінальне провадження
Степанов шукатиме "баланс" між локдауном і порушенням правил
Останні новини
16:44
Голова НБУ назвав ідеальний ліміт інвестування в ОВДП
16:32
Підозрюваний у держзраді генерал-майору СБУ постане перед судом
16:28
В Іспанії хочуть дозволити робити аборти підліткам від 16 років без згоди батьків
16:23
У Дуди є шанс на прорив у відносинах з Україною – експрезидент Польщі
16:20
Кількість страховиків-порушників нормативів зросла – НБУ
16:14
фото Директор держпідприємства намагався підкупити голову Вінницької ОДА
15:44
оновленоСуд у справі Шеремета замінив одного з трьох присяжних
15:41
Суд визнав законними претензії податкової до "ОККО" на 600 мільйонів
15:39
Університет Шевченка переходить в онлайн через поширення COVID-19
15:37
Трамп відмовився від віртуальних дебатів з Байденом
Усі новини...