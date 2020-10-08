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Університет Шевченка переходить в онлайн через поширення COVID-19

Четвер, 8 жовтня 2020, 15:39
Університет Шевченка переходить в онлайн через поширення COVID-19

Київський національний університет імені Тараса Шевченка переходить на дистанційне навчання для запобігання поширенню коронавірусу.

Джерело: розпорядження ректора університету Леоніда Губерського, студпарламент КНУ

Деталі: У зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію, з метою запобігання захворюванням у колективі ректор зобов’язав деканів факультетів, директорів інститутів, коледжів, ліцею впродовж 8-23 жовтня перевести навчання з аудиторних форм на дистанційне.

Губерський також доручив здійснювати постійний моніторинг за дотриманням вимог якості вищої освіти, організувати щоденний моніторинг прибуття та наявності іноземних студентів, аспірантів, викладачів і науковців, посилити постійний медичний нагляд за станом здоров’я співробітників університету та осіб, що навчаються.

Посилять пропускний режим у гуртожитках університету.

Часові терміни дистанційного режиму не вказуються, однак студентам філософського факультету, наприклад, повідомили, що дистанційне навчання триватиме мінімум місяць.

Що передувало: 5 жовтня стало відомо про смерть від ускладнень, викликаних коронавірусом, академіка Національної академії педагогічних наук України, члена президії академії, декана географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора Ярослава Олійника

Українська правда

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Теми: карантиносвітаКиїв
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