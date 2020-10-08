Університет Шевченка переходить в онлайн через поширення COVID-19

Київський національний університет імені Тараса Шевченка переходить на дистанційне навчання для запобігання поширенню коронавірусу.

Джерело: розпорядження ректора університету Леоніда Губерського, студпарламент КНУ

Деталі: У зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірусну інфекцію, з метою запобігання захворюванням у колективі ректор зобов’язав деканів факультетів, директорів інститутів, коледжів, ліцею впродовж 8-23 жовтня перевести навчання з аудиторних форм на дистанційне.

Губерський також доручив здійснювати постійний моніторинг за дотриманням вимог якості вищої освіти, організувати щоденний моніторинг прибуття та наявності іноземних студентів, аспірантів, викладачів і науковців, посилити постійний медичний нагляд за станом здоров’я співробітників університету та осіб, що навчаються.

Посилять пропускний режим у гуртожитках університету.

Часові терміни дистанційного режиму не вказуються, однак студентам філософського факультету, наприклад, повідомили, що дистанційне навчання триватиме мінімум місяць.

Що передувало: 5 жовтня стало відомо про смерть від ускладнень, викликаних коронавірусом, академіка Національної академії педагогічних наук України, члена президії академії, декана географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка професора Ярослава Олійника.