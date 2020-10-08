Прокурори Офісу генпрокурора затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно одного з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова за фактом вчинення державної зради та замаху на скоєння терористичного акту.

Джерело: ОГП

Деталі: Зазначається: досудовим розслідуванням встановлено, що генерал-майор збирав на території України інформацію, яка становить державну таємницю та передавав її представникам спецслужб Російської Федерації.

За їх завданням, на території України він підшуковував осіб для вчинення теракту серед колишніх військовослужбовців СБУ а саме - вбивства відомого добровольця Адама Осмаєва.

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Передісторія: