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Підозрюваний у держзраді генерал-майор СБУ постане перед судом

Четвер, 8 жовтня 2020, 16:32
Підозрюваний у держзраді генерал-майор СБУ постане перед судом
Liga.net

Прокурори Офісу генпрокурора затвердили та направили до суду обвинувальний акт стосовно одного з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова за фактом вчинення державної зради та замаху на скоєння терористичного акту.

Джерело: ОГП

Деталі: Зазначається: досудовим розслідуванням встановлено, що генерал-майор збирав на території України інформацію, яка становить державну таємницю та передавав її представникам спецслужб Російської Федерації.

За їх завданням, на території України він підшуковував осіб для вчинення теракту серед колишніх військовослужбовців СБУ а саме - вбивства відомого добровольця Адама Осмаєва.

У разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Передісторія:

  • У квітні оперативники СБУ провели багатоетапну спецоперацію із викриття Валерія Шайтанова та зібрали "вичерпну доказову базу" його співпраці з російськими спецслужбами. Зокрема, він перебував на агентурному зв’язку у полковника ФСБ Ігоря Єгорова.
  • Генерал-майора Шайтанова було затримано, його підозрюють у державній зраді та вчиненні терористичних актів.
  • Шайтанов називав звинувачення щодо себе незаконним та безпідставним.

Українська правда
Теми: СБУдержзрадаОфіс генпрокурора
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