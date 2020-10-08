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Болгарія відкликає посла в Білорусі для консультацій

Четвер, 8 жовтня 2020, 17:00

Болгарія відкличе свого посла в Білорусі для консультацій слідом за низкою країн ЄС, які вже оголосили про такий крок. 

Про це заявила міністр закордонних справ Катерина Захарієва на форумі GLOBSEC у Братиславі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

Захарієва на полях форуму зустрілася зі Світланою Тихановською, однією з лідерів опозиції Білорусі.

"Сьогодні наш посол у Мінську Георгі Васильєв передав ноту міністерству закордонних справ Білорусі з рішенням болгарського МЗС відкликати його для консультацій", - розповіла Захарієва. 

Вона назвала рішення знаком солідарності з Польщею та Литвою. 

Захарієва повторила свій заклик до Мінська негайно звільнити всіх політичних в'язнів та затриманих під час мирних акцій протесту, а також проведення нових вільних виборів. 

На початку жовтня білоруське міністерство закордонних справ вимагало від посольств Польщі та Литви обмежити кількість дипломатів у Білорусі. Посли Мінська в цих країнах були викликані в країну для консультацій.

Мінськ пояснив вимогу "деструктивною діяльністю" обох країн.

На знак солідарності з Польщею і Литвою своїх послів з Мінська викликали також Німеччина, Латвія, Естонія, Словаччина і Чехія.

Теми: БілорусьБолгарія


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