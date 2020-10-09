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Ворог на Донбасі відкрив вогонь зі стрілецької зброї, здійснював дистанційне мінування

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 07:29

8 жовтня російсько-окупаційні війська на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 8 жовтня, російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів. Так, у районі населеного пункту Піски ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї, а поблизу Опитного здійснив дистанційне мінування перед українськими позиціями застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2.

Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було..

Від початку поточної доби, 9 жовтня, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша".

Теми: РосіяООС


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