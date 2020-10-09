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Трамп зможе повернутися до публічної діяльності 10 жовтня – Білий дім

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 08:30

Президент США Дональд Трамп завершив лікування проти коронавірусного захворювання COVID-19 і може повернутися до публічної діяльності 10 жовтня.

Джерело: лікар Білого дому Шон Конлі, "Радіо Свобода".

Пряма мова Конлі: "Субота (10 жовтня) буде 10-им днем з моменту встановлення діагнозу в четвер, і, виходячи з діагностики, яку проводила команда, я цілком сподіваюся на те, що президент повернеться до громадської діяльності до того часу".

Деталі: В оприлюдненій Білим домом заяві лікаря вказано, що Трамп "надзвичайно добре" відреагував на лікування і не показав ознак "прогресування хвороби".

Трамп 2 жовтня оголосив, що заражений вірусом і провів три дні в лікарні, перш ніж 5 жовтня повернувся до Білого дому.

Після оголошення Конлі президент США заявив, що може спробувати взяти участь у мітингу 10 жовтня у Флориді, а потім у Пенсільванії 11 жовтня.

Пряма мова Трампа: "Я думаю, що я спробую провести мітинг у суботу ввечері, якщо у нас буде достатньо часу, щоб його організувати".

Цьому передувало: 8 жовтня комісія, яка проводить президентські дебати на виборах у США, запропонувала провести їх 15 жовтня у віртуальному режимі, однак президент Дональд Трамп у такому форматі відмовляється брати у них участь.

Крім президента Трампа, на COVID-19 захворіла його дружина Меланія. Коронавірусну хворобу виявили також у декількох співробітників Білого дому.

Трамп заявляв, що не вважає, що він заразний, і почувається досить добре, щоб відновити передвиборчі мітинги. Це викликало занепокоєння серед експертів у галузі охорони здоров’я щодо поширення коронавірусу.

Тисячі людей відвідують мітинги Трампа, і багато хто не носить масок, які, за словами медиків, є хорошим способом для запобігання поширенню вірусу.

Президента також критикували за те, що він не постійно носив маску, і що насміхався над своїм опонентом на виборах 3 листопада Джо Байденом через її носіння.

Теми: ТрампСШАвибори


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