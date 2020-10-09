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ЄС визнає готовність ввести санкції проти Лукашенка - ЗМІ

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 11:10

Глави МЗС Євросоюзу планують затвердити офіційне рішення, у якому допустять можливість персональних санкцій проти самопроголошеного президента Александра Лукашенка.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

12 жовтня міністри зберуться на засідання, на якому схвалять "амбітні висновки" щодо Білорусі, зазначив журналіст.

За його словами, у них прямо згадується, що Лукашенко може наступним потрапити під санкції ЄС. 

Крім того, міністри офіційно підкреслять готовність до посилення економічної підтримки Білорусі і діалогу про лібералізацію візового режиму, якщо в країні відбудеться демократичний перехід. 

2 жовтня Європейський Союз офіційно ввів санкції проти 40 чиновників Білорусі - але у санкційному списку не було прізвища Лукашенка. 

ЄС вирішив не карати персонально Лукашенка за фальсифікацію виборів і придушення протестів, аби зберегти можливість врегулювання політичної кризи шляхом діалогу.

Теми: ЄСЛукашенко


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