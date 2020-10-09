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В Україні успішно випробували ракети РС-80: готові передати Міноборони

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 12:04
Фото ukroboronprom.com.ua

ДАХК "Артем" завершила випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80, виготовлених для потреб Міністерства оборони.

Джерело: ДК "Укроборонпром"

Дослівно: "Вогневі випробування пройшли успішно, підтвердивши відповідність продукції технічним вимогам та високим стандартам якості. Вироби готові до дострокової передачі замовнику".

Деталі: Відзначається, що у компанії очікують збільшення державного замовлення на даний перспективний вид боєприпасів.

PC-80 – некерований реактивний снаряд повітряного базування з кумулятивно-осколковою бойовою частиною. Призначений для ураження броньованих цілей, танків, бронетранспортерів, самохідних артилерійських установок, а також неброньованих наземних цілей, ракет, пускових установок, радіолокаційних станцій, літаків на стоянках, живої сили противника, фортифікаційних споруд та інших цілей. 

Ракети РС-80 можуть застосовуватися не тільки для комплектації авіації, а і для озброєння перспективних наземних платформ, і навіть на десантно-штурмових катерах.

Українська правда


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