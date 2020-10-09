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Незаконне угруповання намагалося захопити владу в Прилуках - СБУ

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 13:29

Служба безпеки України викрила організоване угруповання, яке намагалося сформувати у Прилуках на Чернігівщині псевдодержавне утворення для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Джерело: СБУ

Деталі: За попередніми даними слідства, учасники групи, до якої входило 9 місцевих жителів, намагалися створити у місті так званий "альтернативний" орган місцевого самоврядування. Для "легалізації" незаконної структури фігуранти розробили підроблені документи, у тому числі статут "міськради".

Організатори групи створили власну сторінку в одній із соціальних мереж, де розміщували інформацію із закликами громадян приєднуватися до псевдодержавного утворення. Також агітатори планували "розформувати" місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території міста. Для цього вони поширили інформацію про створення так званої "ліквідаційної комісії".

Під час обшуків у помешканнях та підсобних приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили оргтехніку, підроблені статутні документи, бланки, посвідчення, печатки, штампи та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення інших осіб, причетних до діяльності угруповання.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Теми: СБУЧернігівська область


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