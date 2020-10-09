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ДБР підозрює вже 6 правоохоронців у катуванні в кабінетах Миколаївської поліції

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 17:09
ДБР підозрює вже 6 правоохоронців у катуванні в кабінетах Миколаївської поліції

Державне бюро розслідувань підозрює вже 6 поліцейських у катуванні громадянина в службових кабінетах Миколаївської поліції.

Джерело: ДБР

Деталі: Справу розслідують з весни, спочатку – за статтею перевищення службових повноважень, що супроводжувалося насильством, в подальшому кваліфікацію було змінено на катування. 7 жовтня оголосили підозру ще двом фігурантам справи.

За даними слідства, 21 квітня 2020 року у рамках кримінального провадження за фактом викрадення електроенергії для майнінгу криптовалют через обладнання "Asic Bitmain Antminer" правоохоронці провели обшуки у громадянина, який за версією слідства був причетний до злочину та адміністрував вказане обладнання.

Того ж дня підозрювані змусили громадянина пройти до відділення поліції та по черзі заводили його до службових кабінетів, де завдавали йому ударів руками та ногами по різних частинах. Потерпілому завдали сильного фізичного болю та морального страждання.

27-28 травня 2020 року слідчі ДБР повідомили про підозру в перевищенні службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, 4 правоохоронцям, а саме: начальнику відділення, оперуповноваженому, начальнику сектора кримінальної поліції одного з відділів поліції ГУ Нацполіціі в Миколаївській області, а також курсанту Національної академії внутрішніх справ, який був направлений у цей відділ поліції для забезпечення громадської безпеки та порядку в рамках карантину через пандемію коронавірусу.

8 жовтня 2020 року зазначеним 4 правоохоронцям було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 127 КК України - катування за попередньою змовою групою осіб.

А напередодні, 7 жовтня, було повідомлено про підозру в катуванні ще двом правоохоронцям, а саме тимчасово виконуючому обов'язки начальника та старшому слідчому одного з відділів поліції Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.

Всім 6 підозрюваним вручено клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонення їх від займаних посад.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Українська правда

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Теми: ДБРполіціяМиколаївська область
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