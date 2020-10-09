SkyUp виконає нерегулярні рейси в Узбекистан
П'ятниця, 9 жовтня 2020, 17:18
Авіакомпанія SkyUp виконає два нерегулярних рейси в столицю Узбекистану за маршрутом Київ - Ташкент - Київ 15 і 29 жовтня.
Джерело: пресслужба авіакомпанії
Деталі: Квитки коштують від 8,4 тис. Грн в одну сторону (без багажу).
SkyUp зазначає, що з 1 жовтня 2020 роки для в'їзду в Узбекистан необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до прибуття в країну.
У компанії нагадали, що Узбекистан входить в зелену зону для України.
Нагадаємо: 9 жовтня Міністерство охорони здоров’я оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за рівнем поширення коронавірусу.
Міжнародна асоціація повітряного транспорту запевняє, що шанси удару блискавки і зараження COVID-19 під час польоту рівні.
Українська правда