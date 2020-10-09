Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 9 жовтня: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 21:24
Новини 9 жовтня: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести

В Україні пропонують ввести карантин вихідного дня, Українці зможуть безкоштовно здавати тести на COVID-19 у приватних лабораторіях, — актуальні новини 9 жовтня.

Про карантин вихідного дня

Голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький пропонує запровадити в Україні карантин вихідного дня і відправити на дистанційне навчання ВНЗ і школи.

Про безкоштовні ПЛР-тести

Відтепер українці матимуть можливість безкоштовно здати тести полімеразної ланцюгової реакції на виявлення COVID-19 у приватній лабораторії.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

9 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До червоної зони потрапили лише Суми та Канів Черкаської області.

Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра і міністра охорони здоров’я із закликом надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у столиці.

У Москві почалися переговори глави МЗС Азербайджану Джейхуна Байрамова з главою МЗС Вірменії Зограбом Мнацаканяном щодо врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху.

Верховний Суд визнав, що президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків, але вирішив не карати Володимира Зеленського за використання російської ще на початку каденції.

Щонайменше чотири міжнародні банки повідомили Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США про підозрілі транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній.

Лондон і Київ домовились про співпрацю з метою спрощення візового режиму для громадян України під час поїздок до Британії.

МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за рівнем поширення коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Останні новини
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
Усі новини...
Реклама: