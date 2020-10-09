Новини 9 жовтня: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести

В Україні пропонують ввести карантин вихідного дня, Українці зможуть безкоштовно здавати тести на COVID-19 у приватних лабораторіях, — актуальні новини 9 жовтня.

Про карантин вихідного дня

Голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький пропонує запровадити в Україні карантин вихідного дня і відправити на дистанційне навчання ВНЗ і школи.

Про безкоштовні ПЛР-тести

Відтепер українці матимуть можливість безкоштовно здати тести полімеразної ланцюгової реакції на виявлення COVID-19 у приватній лабораторії.

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