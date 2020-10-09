Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Новини 9 жовтня: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 21:24

В Україні пропонують ввести карантин вихідного дня, Українці зможуть безкоштовно здавати тести на COVID-19 у приватних лабораторіях, — актуальні новини 9 жовтня.

Про карантин вихідного дня

Голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький пропонує запровадити в Україні карантин вихідного дня і відправити на дистанційне навчання ВНЗ і школи.

Про безкоштовні ПЛР-тести

Відтепер українці матимуть можливість безкоштовно здати тести полімеразної ланцюгової реакції на виявлення COVID-19 у приватній лабораторії.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

9 жовтня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До червоної зони потрапили лише Суми та Канів Черкаської області.

Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра і міністра охорони здоров’я із закликом надати ліжковий фонд і медиків для лікування хворих на коронавірус у державних медустановах, розташованих у столиці.

У Москві почалися переговори глави МЗС Азербайджану Джейхуна Байрамова з главою МЗС Вірменії Зограбом Мнацаканяном щодо врегулювання конфлікту в Нагірному Карабаху.

Верховний Суд визнав, що президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків, але вирішив не карати Володимира Зеленського за використання російської ще на початку каденції.

Щонайменше чотири міжнародні банки повідомили Мережу по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США про підозрілі транзакції пов’язаних із Петром Порошенком офшорних компаній.

Лондон і Київ домовились про співпрацю з метою спрощення візового режиму для громадян України під час поїздок до Британії.

МОЗ оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон за рівнем поширення коронавірусу.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 9 жовтня: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести

інфографікаВ Європі вперше понад 100 тисяч заражень COVID за добу

В Україні оновили карантинні зони: Київ у помаранчевій, Суми в червоній

Українці зможуть безкоштовно здавати тести на COVID-19 у приватних лабораторіях – рішення уряду

Україна оновила список "червоних" країн

Верховний суд не покарав Зеленського, але попередив – говори українською

Усі новини...
Останні новини
21:48
Новини економіки: офшори та Порошенко, Гетманцев "рятуватиме" держбюджет
21:24
Новини 9 жовтня: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести
21:16
Кабінет міністрів звільнив голову Морадміністрації
21:00
фотоKyivPride: Нацкорпус погрожує столичному ТРЦ через веселковий прапор
20:31
Стало відомо, яка професія найпопулярніша серед українських фрілансерів
20:16
інфографікаВ Європі вперше понад 100 тисяч заражень COVID за добу
19:40
Уряд хоче, щоб тарифи на "комуналку" встановалювала місцева влада
19:23
Уряд пропонує санкції проти Нікарагуа через призначення почесного консула в Криму
19:21
Українська кіноакадемія вимагає скасувати результат 14-го пітчингу Держкіно
19:06
Відновлення активності: споживання електроенергії майже сягнуло рівня 2019 року
Усі новини...