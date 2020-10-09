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Шмигаль закликав Київ, Харків та Суми посилити карантин

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 22:06
Шмигаль закликав Київ, Харків та Суми посилити карантин

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеві комісії ТЕБ та НС у містах Києві, Харкові та Сумах самостійно посилити протиепідемічні заходи для запобігання стрімкому поширенню COVID-19.

Джерело: "Урядовий портал"

Деталі: Шмигаль закликав Київ, Харків та Суми самостійно посилити протиепідемічні заходи та нагадав, що у них достатньо для цього повноважень. Згідно з останнім оновленням карантинних зон 9 жовтня, Суми з понеділка потрапляють до червоної зони, а Київ та Харків – до помаранчевої.

Шмигаль доручив МОЗ відпрацювати варіанти розгортання додаткових ліжкомісць поза лікарнями та швидкого централізованого підведення до них кисню.

Пряма мова Шмигаля: "Місцева влада просила надати їм більше повноважень. Тепер у них є достатньо повноважень для того, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу. Прошу брати ініціативу у свої руки й наводити порядок. Це наша спільна відповідальність".

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українська правда
Теми: коронавірусКиївХарківСумиШмигаль
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