Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Шмигаль закликав Київ, Харків та Суми посилити карантин

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 22:06

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеві комісії ТЕБ та НС у містах Києві, Харкові та Сумах самостійно посилити протиепідемічні заходи для запобігання стрімкому поширенню COVID-19.

Джерело: "Урядовий портал"

Деталі: Шмигаль закликав Київ, Харків та Суми самостійно посилити протиепідемічні заходи та нагадав, що у них достатньо для цього повноважень. Згідно з останнім оновленням карантинних зон 9 жовтня, Суми з понеділка потрапляють до червоної зони, а Київ та Харків – до помаранчевої.

Шмигаль доручив МОЗ відпрацювати варіанти розгортання додаткових ліжкомісць поза лікарнями та швидкого централізованого підведення до них кисню.

Пряма мова Шмигаля: "Місцева влада просила надати їм більше повноважень. Тепер у них є достатньо повноважень для того, щоб ефективно стримувати поширення коронавірусу. Прошу брати ініціативу у свої руки й наводити порядок. Це наша спільна відповідальність".

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі  

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українська правда
Теми: коронавірусКиївХарківСумиШмигаль


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 9 жовтня: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести

інфографікаВ Європі вперше понад 100 тисяч заражень COVID за добу

В Україні оновили карантинні зони: Київ у помаранчевій, Суми в червоній

Українці зможуть безкоштовно здавати тести на COVID-19 у приватних лабораторіях – рішення уряду

Україна оновила список "червоних" країн

Верховний суд не покарав Зеленського, але попередив – говори українською

Усі новини...
коронавірус
В Європі вперше понад 100 тисяч заражень COVID за добу
Пів місяця до виборів: чверть працівників ЦВК на лікарняному, у 34 – Covid
Уряд Іспанії закриває Мадрид на карантин
Останні новини
22:43
Безкоштовну цифрову освіту для українців пропонують закріпити в Конституції
22:06
Шмигаль закликав Київ, Харків та Суми посилити карантин
21:48
Новини економіки: офшори та Порошенко, Гетманцев "рятуватиме" держбюджет
21:24
Новини 9 жовтня: карантин вихідного дня, безкоштовні ПЛР-тести
21:16
Кабінет міністрів звільнив голову Морадміністрації
21:00
фотоKyivPride: Нацкорпус погрожує столичному ТРЦ через веселковий прапор
20:31
Стало відомо, яка професія найпопулярніша серед українських фрілансерів
20:16
інфографікаВ Європі вперше понад 100 тисяч заражень COVID за добу
19:40
Уряд хоче, щоб тарифи на "комуналку" встановалювала місцева влада
19:23
Уряд пропонує санкції проти Нікарагуа через призначення почесного консула в Криму
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!