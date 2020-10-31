Антирекорд на Буковині: нових заражень в 4 рази більше, ніж кількість одужань

31 жовтня в Чернівецькій області зафіксували 409 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 98 пацієнтів.

Джерело: глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова Осачука: "Коронавірус на Буковині сьогодні перетнув позначку у чотири сотні заражень за добу.

Маємо зараз 10 743 активних хворих. При цьому сезонні віруси також ніхто не скасовував. Упевнений, все частіше доводиться чути, що захворів хтось із родичів, друзів, колег.

Недуга підступна і непередбачувана.Бережіть себе та близьких".

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