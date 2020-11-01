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У жовтні коронавірус діагностували у 12 мільйонів людей

Неділя, 1 листопада 2020, 00:59
Відокремлена палата в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні

За жовтень у світі COVID-19 виявили у понад 12 мільйонів людей. Померло за цей час 181 тисяча пацієнтів.

Джерело: дані сайту Worldometer

Деталі: Станом на 1 листопада у світі зафіксовано понад 46 мільйонів випадків зараження COVID-19. Успішно перенесли хворобу і вилікувались близько 33 мільйонів людей. 1 199 356 пацієнтів померло.

Що передувало: У вересні COVID-19 діагностували у понад 8,5 мільйонів людей. Померло за цей час 165 тисяч пацієнтів

Деталі: За 30 днів жовтня в Україні діагностували 169 820 заражень коронавірусом. Загалом від початку пандемії хворобу виявили у 387 тисяч українців, 7196 пацієнтів померло.

Довідка: 

Деталі: Наразі серед країн Європи лідерами антирейтингу з кількості нових випадків COVID-19 є Франція, Іспанія, Росія, Великобританія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 14-му місці.

Лідерами регіонального антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія, Франція та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 25-му місці.

Знати більше: COVID-19 б'є рекорди в Україні та світі. Це друга хвиля чи найстрашніше попереду?

Читайте також: Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Теми: коронавірус


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