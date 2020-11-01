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На Донбасі зафіксували поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета

Неділя, 1 листопада 2020, 06:13
На Донбасі зафіксували поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета

31 жовтня збройні формування Російської Федерації на Донбасі один раз порушили "перемир'я".

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 31 жовтня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неподалік населеного пункту Зайцеве противник здійснив поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета.

Ворожа провокація не становила загрози українським військовослужбовцям, тому зброю у відповідь українські захисники не застосували.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 1 листопада, порушення режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша".

Теми: ДонбасООС
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