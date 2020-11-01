Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Головні новини суботи і ночі: Білорусь закрила кордон, варіанти ліквідації ОАСК

Неділя, 1 листопада 2020, 08:00

Білорусь із 1 листопада припиняє в'їзд для іноземців, міністр юстиції Денис Малюська розповів, які є варіанти ліквідації Окружного адміністративного суду Києва — актуальні новини 31 жовтня.

Про ОАСК

Міністр юстиції Денис Малюська назвав політичним зверненням петицію до президента Володимира Зеленського з вимогою ліквідації Окружного адміністративного суду Києва, і розповів про ймовірні варіанти розвитку подій.

Про Білорусь

З 1 листопада Республіка Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон Республіки Білорусь в метою запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID-19".

Обмеження не поширюється на осіб, які прибувають до Білорусі через Національний аеропорт Мінськ.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП на Хрещатику Юрію Назаренку обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 днів – до 30 грудня.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що ідею Володимира Зеленського про оновлення складу Конституційного Суду України вже підтримав Європарламент і цю пропозицію також узгодили з послами країн Великої сімки.

Теми: ОАСК


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Конституційність закону про мову: КСУ проведе закрите засідання 3 листопада

У Мін'юсті розмірковують про варіанти ліквідації ОАСК

Водна криза у Криму: Аксьонов прокоментував чутки про свою відставку

Голова НАЗК пояснив, що спонукало КС ухвалити рішення у рекордні строки

Білорусь закриває кордон для іноземців

Помер перший "Джеймс Бонд" Шон Коннері

Усі новини...
ОАСК
У Мін'юсті розмірковують про варіанти ліквідації ОАСК
Заступник Венедіктової обговорював із суддею Вовком вигідне йому рішення
Голова ОАСК Вовк міг просити Авакова про допомогу – "Слідство.Інфо"
Останні новини
08:00
Головні новини суботи і ночі: Білорусь закрила кордон, варіанти ліквідації ОАСК
07:13
На Донбасі зафіксували поодинокий постріл з ручного протитанкового гранатомета
06:02
ФотоSpaceX доставить в космос військовий супутник США
05:07
У НАЗК відреагували на заяву голови Венеціанської комісії щодо розпуску КСУ
04:34
Коронавірус: третя країна Європи зафіксувала мільйон заражень, але 46 тисяч пацієнтів вже померло
03:15
ФотоУ Карпатах розшукали туристів, які потребували допомоги
02:06
Фото ВідеоБокс: за рішенням суддів Усик переміг британця Чісору
00:59
У жовтні коронавірус діагностували у 12 мільйонів людей
00:09
Антирекорд на Буковині: нових заражень в 4 рази більше, ніж кількість одужань
23:57
Австрія запроваджує локдаун через коронавірус
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!