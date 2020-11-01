Головні новини суботи і ночі: Білорусь закрила кордон, варіанти ліквідації ОАСК

Білорусь із 1 листопада припиняє в'їзд для іноземців, міністр юстиції Денис Малюська розповів, які є варіанти ліквідації Окружного адміністративного суду Києва — актуальні новини 31 жовтня.

Про ОАСК

Міністр юстиції Денис Малюська назвав політичним зверненням петицію до президента Володимира Зеленського з вимогою ліквідації Окружного адміністративного суду Києва, і розповів про ймовірні варіанти розвитку подій.

Про Білорусь

З 1 листопада Республіка Білорусь тимчасово призупиняє перетин кордону на в'їзд для іноземних громадян і осіб без громадянства в автодорожніх пунктах пропуску, пунктах спрощеного пропуску, пунктах пропуску на залізничних вокзалах (станціях), пунктах пропуску в річкових портах через державний кордон Республіки Білорусь в метою запобігання поширенню інфекції, викликаної COVID-19".

Обмеження не поширюється на осіб, які прибувають до Білорусі через Національний аеропорт Мінськ.

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