У Криму за добу виявили більше двох сотень заражень коронавірусом
У суботу, 31 жовтня, в Криму зареєстрували 203 випадки коронавірусної інфекції.
Джерело: Крим.Реалії з посиланням на заяву представника окупаційної влади півострова Сергія Аксьонова
Деталі: За його словами, 112 випадків виявлені при зверненні за медичною допомогою, 91 - серед контактних по раніше зареєстрованим випадкам.
За минулу добу було обстежено 5323 людини.
Нагадаємо: Днем раніше, 30 жовтня, окупанти повідомляли про 227 нових заражень Covid-19.
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