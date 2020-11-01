У Криму за добу виявили більше двох сотень заражень коронавірусом

У суботу, 31 жовтня, в Криму зареєстрували 203 випадки коронавірусної інфекції.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на заяву представника окупаційної влади півострова Сергія Аксьонова

Деталі: За його словами, 112 випадків виявлені при зверненні за медичною допомогою, 91 - серед контактних по раніше зареєстрованим випадкам.

За минулу добу було обстежено 5323 людини.

Нагадаємо: Днем ​​раніше, 30 жовтня, окупанти повідомляли про 227 нових заражень Covid-19.

У Меджлісі кримськотатарського народу закликали ОБСЄ і ООН відвідати захоплений Росією Крим через катастрофічну епідеміологічну ситуацію, викликану високим темпом зростання захворюваності COVID-19.

Представництво президента України в АР Крим стурбоване критичною гуманітарною ситуацією на території окупованого півострова.