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В ОБСЄ не мають серйозних зауважень до виборів у Грузії, на яких програв блок Саакашвілі

Неділя, 1 листопада 2020, 15:07
В ОБСЄ не мають серйозних зауважень до виборів у Грузії, на яких програв блок Саакашвілі

В ОБСЄ не мають серйозних зауважень до того, як пройшли парламентські вибори у Грузії.

Як повідомляє "Ехо Кавказу", про це заявила Елона Джебреа Ходжа - спостерігач від Парламентської асамблеї ОБСЄ та керівник короткострокової місії, пише "Європейська правда".

"Вибори були конкурентними та у підсумку основні свободи було дотримано, хоча постійно лунали звинувачення про те, що на виборців здійснюється тиск, і не було чіткої розмежувальної лінії між правлячою партією та державою, що знизило довіру до процесу", - цитує її "Ехо Кавказу".

Вона зазначила, що вибори пройшли "в цілому ефективно", попри труднощі, зумовлені пандемією коронавірусу. 

"У той же час, домінантне представництво правлячої партії у виборчих комісіях створило у людей негативне сприйняття того, наскільки неупереджено та незалежно проводилися вибори на всіх рівнях", - додала Ходжа. 

Голова делегації Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини Джиліан Стірк вказала на проблему поляризації ЗМІ перед виборами на користь тих чи інших сил, хоча в цілому медіасередовище конкурентне і забезпечує плюралізм думок. За її словами, 5 приватних мовників висвітлювали кампанію незбалансовано. 

Голова спостережної делегації ПАРЄ Тін Кокс звернув увагу на те, що у Грузії ще немає чітких правил фінансування виборчої кампанії. "Ми закликаємо новий парламент якнайшвидше вжити заходів для покращення законодавства щодо нагляду за кампаніями. Я переконаний, що це буде зроблено, якщо буде політична воля", - зазначив Тін Кокс.  

При цьому, громадська організація Transparency International - Грузія назвала вибори "кроком назад", порівняно з виборами 2016 року, повідомляє "Грузія Онлайн".  

Їхні спостерігачі кажуть про 170 зафіксованих порушень та 46 поданих скарг. 

"ТІ - Грузія" вказує на те, що ЦВК почала публікувати попередні результати через майже 8 годин після закриття дільниць. У сам день виборів були випадки сутичок біля дільниць, перешкоджання роботі спостерігачів і ЗМІ, порушення таємниці голосування. 

Зокрема, спостерігач від ТІ у Марнеулі стверджує, що один з виборців проголосував 10 разів. У зв’язку з цим організація вимагає визнати недійсними результати голосування на усій дільниці. Подекуди у кабінки заходили парами. 

Як вже повідомлялося, за даними ЦВК з 3007 із 3848 дільниць, "Грузинська мрія -Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів, а "Єдиний національний рух" - 26,35%. Прохідний бар’єр долають ще 7 політичних сил. 

Опозиція вже заявила про "тотальні фальсифікації" та готує акції протесту на 1 листопада, що мають розпочатися близько 16-00. 

Голова ЦВК Тамар Жванія назвала ці звинувачення абсурдними. 

Детальніше читайте у статті: Вибори на умовах опозиції: чому парламентська кампанія у Грузії стала особливою.

"Українська правда" в Threads

Теми: ГрузіяСаакашвілівибори
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