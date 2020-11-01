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На Донбасі без обстрілів, але є порушення

Неділя, 1 листопада 2020, 17:59
На Донбасі без обстрілів, але є порушення

Від початку доби 1 листопада на Донбасі не було обстрілів, однак зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Так, на Приазовׄ'ї, у районі населеного пункту Водяне, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Упродовж поточної доби обстрілів з боку противника на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано не було. Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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