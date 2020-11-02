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У Польщі затримали членів злочинної групи, яка займалась контрабандою цигарок з України

Понеділок, 2 листопада 2020, 12:35

Польські прикордонники спільно з працівниками Люблінського відділення прокуратури закривали членів міжнародного злочинного угруповання, яке займалося контрабандою цигарок з України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Надбужанського відділу Прикордонної служби Польщі.

Всього було затримано 5 осіб, членів організованої злочинної групи, які займалися контрабандою тютюнових виробів через польсько-український кордон.

У ході заходів співробітники правоохоронних органів обшукали 14 адрес, за якими виявили та вилучили предмети, що використовуються для злочинної діяльності, зокрема, засоби зв'язку та транспортні засоби.

Зібраний у справі матеріал дозволив прокурору висунути затриманим особам обвинувачення щодо участі в організованому злочинному угрупованні та контрабанді сигарет без польських акцизних марок загальною вартістю 1,2 млн євро та введення їх в обіг.

Відносно затриманих Районний суд у Любліні застосував запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на 3 місяці. Національність затриманих не уточнюється.

Це черговий етап проведеного розслідування, в рамках якого затримано вже 12 членів організованої злочинної групи.

Теми: Польщаконтрабандакордон
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