В Україні задощить, але похолодання прийде пізніше

У вівторок в Україні прогнозують дощі на заході країни, але найближче відчутніше похолодання прийде аж на наступному тижні.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко, Укргідрометцентр

Дослівно: "Вівторок принесе дощі в західну частину України, на схід, південний схід та зачепить частину центру. На решті території - без істотних опадів.

Температура повітря завтра ще порадує, протягом дня в Україні +8+13 градусів, на півдні +10+15 градусів.

У Києві 3-го листопада погода буде без дощу, із досить комфортною температурою повітря, вдень близько +10 градусів".

Деталі: За прогнозом синоптика, тиждень у більшості буде сухим в Україні, дощі прогнозують лише у вівторок та четвер, 5-го листопада.

Діденко відзначає, що найближче відчутніше похолодання прийде аж на наступному тижні, ближче до 13-14 листопада.

Вночі та вранці в Україні місцями тумани.

У наступні дві доби на заході, вдень 5 листопада також і на півночі країни невеликий дощ, на решті території без істотних опадів; температура вночі +1+7 тепла, вдень +6+11, у південних та східних областях до +15.