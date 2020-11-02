США й Велика Британія допоможуть Україні захиститися з моря

Сполучені Штати Америки та Велика Британія допоможуть Україні розбудовувати Військово-морський флот та інфраструктуру для нього.

Джерело: "Радіо Свобода" й "Донбас. Реалії"

Деталі: В анексованому Росією Криму Україна втратила не лише флот, а й майже усю інфраструктуру військово-морських сил. Досі існує питання, на чому виходити в море і де розміщувати військові судна.

На початку жовтня два отриманих від США катери типу "Айленд" перекинули до порту "Южний", неподалік від Одеси. Тут українські військово-морські сили відкрили пункт базування для дивізіону цих катерів – до кінця наступного року їх тут має бути п'ять.

Найближчими роками ВМС також мають отримати щонайменше 6 патрульних катерів Mark VI (загалом США дозволили продаж Україні до 16-ти одиниць таких).

Велика Британія готова побудувати 8 ракетних катерів. Згідно з угодою, два ракетних катери з восьми мають закласти у Великій Британії.

Загалом в українських військових моряків може з'явитися понад два десятки сучасних морських платформ.

Створювати морську інфраструктуру Україні допомагають американські військові. Серед іншого, в Очакові мають побудувати пірс, а до цього часу провели низку робіт для ВМС, розповів військово-морський аташе при посольстві США в Україні Пітер Мелорі.

За словами Мелорі, "за останні два роки інженерні батальйони ВМС США побудували ангар технічного обслуговування катерів для підтримки спільних багатонаціональних навчань і Оперативний центр ВМС, який буде використовуватися для повсякденних операцій, а також для майбутніх навчань, таких як Сі Бриз 2021".

Раніше цього року військово-морські будівельники США провели оцінку місця будівництва майбутньої бази ВМС, щоб допомогти українському флоту в проектуванні і плануванні.

Кредит на понад 1 мільярд фунтів від Великої Британії – це ще одна можливість для українських військових моряків.

За ці гроші частково розвиватимуть берегову інфраструктуру, розповів посол України в Об’єднаному Королівстві Вадим Пристайко. Невелику частину підряду отримають британські компанії. За словами дипломата, британські спеціалісти їдуть до України для оцінки майбутніх місць будівництва.

Пряма мова Пристайка: "Буде визначено обсяг необхідних робіт, для того щоб це конкретне місце перетворити на військово-морську базу, створити місце для паркування кораблів, створити місця для проживання персоналу – і військового, і цивільного. Створити оборонні споруди.

Тобто на сьогоднішній момент важко сказати, скільки остаточно буде коштувати весь проект – це залежить від обсягу, масштабу самої роботи. Я думаю, протягом наступного місяця буде визначено скільки конкретно з цієї суми буде витрачено на будівництво. Далі будуть обиратися виробники – ті, хто буде конкретно робити цей проект. Я думаю, що до кінця року буде видно вже хто, скільки, і яка частина цих грошей піде на будівництво…

Наскільки швидко ми зможемо побудувати – це буде залежати, в більшості, від виконавців з українського боку. Тому що за умовами британського кредиту, нам потрібно хоча б 20%, щоб британська компанія долучилась до виконання робіт. 80% українська сторона може покривати своїми можливостями.

Тобто українські компанії отримують замовлення. Місцеві компанії, компанії, які виграють на тендері з будь-якої частини України і здатні робити такі складні гідротехнічні, оборонні і всі інші роботи".

Інші подробиці: Строки будівництва українських військово-морських баз називати ніхто не береться.

За стратегією розвитку ВМС до 2035 року, Україна розвиває москітний флот – невеликі платформи з потужним озброєнням: ракетні катери, до прикладу. Морське командування до 2025-го року хоче побудувати один корвет – хоча у стратегії введення цих більш дорогих кораблів до складу флоту заплановане ближе до 2030-го.

Український корвет "Володимир Великий" будують з 2009-го - і шість років роботи не фінансують.

Нещодавно почали розглядати новий варіант отримання таких кораблів – у співробітництві з Туреччиною і з використанням її напрацювань.

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський розповів, що детальних перемовин про це ще не було.

Пряма мова Уруського: "Перший корвет може бути виготовлений за участі нашої на території Туреччини, а всі наступні вже будуть виготовлятися на українському підприємстві. Тут, в нас в Україні, а не в Туреччині".

Довідка: Україна на сьогодні не контролює 100 тисяч кв км зі 137 тисяч кв км своїх морських акваторій. ВМС України втратили основні пункти базування у Криму - Севастополь та Новоозерне, що на озері Донузлав. Український флот зараз зосереджений в Одесі – від найбільшого корабля "Гетьман Сагайдачний" і до малих броньованих катерів Гюрза М.

Із 2014 в Україні працюють над розширенням інфраструктури для кораблів і катерів. Є дві військово-морські бази: в Одесі – "Південь", у Бердянську буде "Схід". Крім того, є пункти базування: у Чорному морі - порти "Южний" і "Очаків", в Азовському – Маріуполь.

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