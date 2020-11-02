65% кандидатів до Київради не подали фінзвіти – ТВК

Переважна більшість кандидатів у депутати Київської міської ради не подали в обумовлений термін фінансові звіти.

Джерело: голова Київської міської територіальної виборчої комісії Валентина Королькова на брифінгу

Пряма мова: "Дуже важлива частина – це фінансові звіти. Мало хто звертає на це увагу, поки що увага прикута до результатів голосування. Але вчора був крайній термін подачі фінансових звітів. І ми маємо загальну картину таку: кандидатів у депутати всього 2197. 128 відкрили рахунки, про що вони повідомили. 633 подали заяву про неутворення рахунку. 1436 (приблизно 65% – ред.) просто проігнорували вимогу: вони не подали жодної інформації про стан справ".

Деталі: Щодо партій – подали звіти 21 партія, заяву про невідкриття рахунку подала одна партія. Дві партії не подали заяву про неутоворення виборчого фонду.

Серед кандидатів на посаду мера – подали звіти 9 кандидатів (з 20 – ред.). Заяву про невідкриття рахунку виборчого фонду подали 5 кандидатів. Не подали заяви про неутворення виборчого фонду 6 кандидатів

Для довідки: Згідно з законом, розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії, розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата має подати до ТВК остаточний фінансовий звіт не пізніше ніж на 7-й день після дня голосування, тобто до 1 листопада включно.

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Передісторія: