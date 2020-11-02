Окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі
Понеділок, 2 листопада 2020, 16:41
Від початку 2 листопада зафіксовано два порушення домовленостей, що вступили в дію 27 липня, із боку збройних формувань Російської Федерації.
Джерело: штаб ООС
Деталі: В районі населеного пункту Шуми противник застосував протитанковий гранатомет та стрілецьку зброю, а ближче до обіду вів вогонь із протитанкового гранатомета неподалік Старогнатівки.
В ООС запевняють, що постріли були неприцільними, тому вогонь у відповідь не відкривали.
Українська правда