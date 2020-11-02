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За день до виборів у США проголосували рекордні 95 мільйонів американців

Понеділок, 2 листопада 2020, 17:09

За один день до президентських виборів у США понад 95 мільйонів американців вже віддали свої голоси достроково.

Про це свідчить підрахунок The United States Election Project, проєкту при університеті Флориди, який відстежує явку на виборах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Це рекордне число голосів, відданих достроково, становить 69% від усієї явки на виборах-2016. 

Експерти прогнозують, що на виборах 3 листопада свої голоси віддадуть значно більше громадян, ніж у 2016 році, коли проголосували 138 мільйонів американців. Чотири роки тому до дня виборів проголосували всього 47 мільйонів людей.

Різке зростання голосів, відданих за допомогою пошти і особистого дострокового голосування, пояснюють, зокрема, пандемією коронавірусу, яка забрала у США життя понад 230 тисяч людей. 

Опитування Reuters/Ipsos, проведене 27-29 жовтня, показує, що Байден лідирує із 51% голосів проти 43% у Трампа.

Однак результат виборів, як і раніше, є непередбаченим, оскільки вирішальними буде те, за кого проголосують ключові штати, серед яких, зокрема, Арізона, Флорида і Північна Кароліна.

Очікується, що велика кількість прихильників Трампа-республіканця особисто з'явиться на голосування в день виборів. Трамп неодноразово критикував голосування поштою, заявляючи, що через нього можна фальсифікувати голосування, не надавши ніяких доказів своїх слів.

Теми: СШАвибори
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